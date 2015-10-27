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    Нушираван Магеррамли находится с визитом в Германии

    В городе Нюремберг состоится заседание EPRA

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 29-30 октября в немецком городе Нюремберг состоится 42-я сессия форума Европейской платформы регулирующих органов (European Platform of Regulatory Authorities – EPRA).

    Об этом Report сообщил руководитель аппарата национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов. 

    Он отметил, что председатель НСТР Нушираван Магеррамли отправился в Германию для участия в мероприятии.

    Отметим, что EPRA была учреждена в 1995 году в Мальте и является форумом для проведения обмена мнениями между регуляторами сферы телерадиовещания, обмена информацией по общим вопросам национального и европейского законодательства в сфере телерадиовещания, обсуждения практических решений юридических проблем возникающих при трактовке и внедрении законодательства о телерадиовещании. 

    Членами EPRA являются 52 европейских регулятора.

    Постоянными наблюдателями этой платформы являются Европейская Комиссия, Совет Европы, Европейская Аудиовизуальная Обсерватория, Представительство ОБСЕ по свободе СМИ.

    Национальный Совет по телевидению и радио является членом EPRA с 2007 года.

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