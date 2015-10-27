Нушираван Магеррамли находится с визитом в Германии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 29-30 октября в немецком городе Нюремберг состоится 42-я сессия форума Европейской платформы регулирующих органов (European Platform of Regulatory Authorities – EPRA).

Об этом Report сообщил руководитель аппарата национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов.

Он отметил, что председатель НСТР Нушираван Магеррамли отправился в Германию для участия в мероприятии.

Отметим, что EPRA была учреждена в 1995 году в Мальте и является форумом для проведения обмена мнениями между регуляторами сферы телерадиовещания, обмена информацией по общим вопросам национального и европейского законодательства в сфере телерадиовещания, обсуждения практических решений юридических проблем возникающих при трактовке и внедрении законодательства о телерадиовещании.

Членами EPRA являются 52 европейских регулятора.

Постоянными наблюдателями этой платформы являются Европейская Комиссия, Совет Европы, Европейская Аудиовизуальная Обсерватория, Представительство ОБСЕ по свободе СМИ.

Национальный Совет по телевидению и радио является членом EPRA с 2007 года.