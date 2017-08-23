Нушираван Магеррамли: Деятельность организаций, подсчитывающих рейтинг телепрограмм, непрозрачна - ИНТЕРВЬЮ

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"К сожалению, организация AGB не понимает свою ответственность в Азербайджане и не хочет вкладывать нужные инвестиции"

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report председателя Национального совета телевидения и радио Азербайджана Нуширавана Магеррамли.

- Как вы оцениваете качество транслируемых на азербайджанских телеканалах программ?

- Ситуация в телепространстве Азербайджана в целом удовлетворительная. Однако в этой области еще очень много дел следует сделать. Нас беспокоит низкий уровень передач на местном телевидении, особенно на частных телеканалах.

Для этого имеются объективные и субъективные причины. Объективные причины в основном связаны с ситуацией на рекламном рынке Азербайджана. Иногда программы на частных телеканалах сравнивают с программами на турецком, российском телевидении. Но не учитывают ситуацию на рекламном рынке тех стран. Разница между тратами на съемки сериалов, программ шоу-бизнеса в этих странах по сравнению с нашими - это небо и земля. По этой причине имеющаяся на местных телеканалах ситуация безрадужная. Ситуация в рекламной сфере Азербайджана связана также с экономической обстановкой. Экономические трудности, наблюдающиеся в последние годы в мире, так или иначе оказывают влияние на нашу страну.

Кроме того, беспокойство вызывает и кадровая проблема частных телеканалов. Ситуация на финансируемых из госбюджета телеканалах другая. В этой сфере немного хромает только динамичность, оперативность.

По сравнению с предыдущими годами на частных телеканалах сильно сократились правонарушения. Там и культура эфира, и нынешняя ситуация с языком сравнительно лучше, чем в прежние годы. Однако в этой области еще очень многое нужно сделать…

Помимо этого, в мышлении людей относительно телеканалов не произошло никаких изменений, они думают, что ситуация плачевная. В целом, тривиальность в программах телеканалов, фильмах, сериалах присуща не только нашей стране, а всему миру.

- Сейчас решение проблем с рекламой не зависит от телеканалов. Поэтому часто поднимается вопрос о не привлечении рекламы просветительскими программами и в результате растет количество программ развлекательного характера. Как можно это предотвратить?

- Решение телеканалами проблемы рекламы связано с вопросом экономического развития в стране. Но есть проекты, над которыми трудимся и мы. Нас беспокоит непрозрачность, нездоровое отношение в деятельности организаций, подсчитывающих рейтинг. Эти подсчитывающие рейтинг организации предпочитают программы шоу-бизнеса, постоянно показывают их рейтинговыми. Под вопросом, кто проводит этот подсчет и в каком слое общества. Ведь никто не знает, как они выполняют эту работу. Сидя в обычной комнате, они с легкостью могут сами давать такую информацию. Никто их не проверяет, не контролирует деятельность, неизвестно, среди каких людей проводится опрос.

Мы выполняем определенные работы, в связи с этим и у нас есть нацеленные на будущее планы, цели. В Азербайджане рейтинг измеряла организация под названием AGB (Nielsen Media Research). После перехода на цифровое вещание эта работа отошла на второй план. Они пытаются получить большую прибыль с малым вложением средств. Это неверно. После перехода на цифровое вещание они должны увеличить количество пиплметров. В прежние годы в Баку рейтинг измеряли в 200 пиплметров, и в других районах тоже 200 пиплметров. Этим делили рекламу. Но после перехода на цифровое вещание этот процесс сильно сократился, потому что они проводили измерительные работы по аналоговому вещанию. Сейчас цифровое вещание осуществляется только по кабельным сетям. Кабельная сеть же не охватывает всю страну, имеется только в Баку, Сумгайыте и Гяндже. Поэтому в их подсечете рейтинга есть проблемы. Мы видим эти проблемы и у нас есть обращения в связи с этим.

К сожалению, организация AGB не понимает свою ответственность в Азербайджане и не хочет вкладывать нужные инвестиции. Эту работу они хотят выполнять за счет собственного капитала Азербайджана.

В целом, подобные организации не только у нас, но и в других странах создали большие проблемы. Поэтому эти организации часто меняются. Мы стараемся, чтобы в этой области были изменения в положительную сторону.

- Вы говорите, что на телеканалах есть проблема с кадрами. Как можно решить эту проблему?

- Этот вопрос нужно рассматривать с другими проблемами вместе. Вызывает беспокойство нынешняя ситуация на частных телеканалах: низкое качество передач, предпочтение передач пошлых и банальных. Я не думаю, что телеканалы делают это преднамеренно. Просто сегодня это то, что они умеют.

Кадровая проблема – серьезный вопрос. Особенно телеведущие должны приниматься на работу после тщательного рассмотрения. Ведущий как передачи про кухню, так и шоу-бизнес и интеллектуальной должен иметь широкое мировоззрение, хорошо знать тему и нормы литературного азербайджанского языка. В противном случае нарушается целостность, программа становиться монотонной, нудной. Зрители, видя такую речь ведущего, остаются недовольны. В результате выбирают телеканалы других стран.

Естественно, создание хороших кадров не односторонняя работа. Этот процесс начинается со средней школы, высшего учебного заведения и перетекает в общественную жизнь. Вопрос подготовки кадров – это вопрос, который требует комплексного подхода и со временем будет решен.

- Нушираван муэллим, завершен процесс перехода на цифровое вещание. Имеются ли проблемы в данной сфере?

- В целом, переход на цифровое вещание - технический процесс. В связи с этим уже нет никаких проблем. Некоторые каналы обновили оборудование для более качественного вещания программ. Эти новшества сейчас применяются в странах мира, потому что если отстанешь от системы, не сможешь функционировать. Каналы ATV и Xəzər проделали много работ в этом направлении. Другие каналы тоже с улучшением материального положения проделают эти работы. Телеканалы, пользующиеся частотами, тратят большие финансовые средства. Если будут материальные средства, программы могут вещать более качественно.

- Сегодня одним из факторов, вызывающих озабоченность на азербайджанских телеканалах, является нарушение норм литературного языка. Вы также проводите регулярный мониторинг. Как вы относитесь к тому, что повседневный разговорный язык находит путь на телеканалы?

- В советские времена телеканалы в основном говорили в академическом стиле, и не разрешалось говорить на бытовом языке. Это была крайняя мера. Но после получения независимости мы впали в другую крайность. Сегодня мы не говорим на литературном языке, мы говорим на повседневном, бытовом языке. Конечно, нужно не отделять одно от другого, а сохранять равновесие. Повседневный разговорный язык больше проявляется в речи аудитории, приглашенной на трансляцию. Также он возможен в спектаклях, фильмах, документальных фильмах. Но нецелесообразно ведущему использовать в речи разговорный язык, слова заимствованные из иностранного языка. В глобализирующемся мире языки великих держав влияют на языки таких народов, как наш. Поэтому мы должны выбрать метод самозащиты и сопротивляться. Это сопротивление в основном должна оказывать интеллигенция. К сожалению, наша интеллигенция безразлична к этому вопросу, и иногда она не может выразить свои взгляды на родном языке. Роль и ответственность телевидения в защите этих вопросов велика. Потому что люди смотрят на них и берут их в качестве примеров, и все увиденное воспринимают как правильное. Поэтому для телеведущих, директоров и готовящих телепередачу лиц важно знать нормы азербайджанского литературного языка. В целом, независимо от расы, религии, любой, кто живет в этой стране, гражданин Азербайджана, должен знать государственный язык. К сожалению, в этой области есть серьезные проблемы. Некоторые из наших чиновников, композиторов, говорят по-русски. Даже наши исполнители, не смотря на то, что поют на родном языке, иногда выражают свои взгляды на русском языке. Это самые тревожные факторы.

- Несколько лет назад были выделены государственные средства на создание местных телесериалов. Сегодня телеканалам удалось сделать прорыв с сериалами. Каковы недостатки в этой области?

- При распределении средств для серии сериалов правительство Азербайджана стремилось оживить этот сектор. Наше желание состояло в том, чтобы молодежь формировалась не на основе иностранных сериалов, а на базе национальных. Для поддержки этой области была выделена единовременная финансовая помощь. Поэтому я думаю, что нам удалось создать возрождение в этом секторе. На предыдущем этапе было слишком много сериалов, и их качество вызывало беспокойство. Потому что они были очень низкого качества. Но для высококачественных сериалов также необходимы средства. Я отметил, что в соседних странах - в Турции и в России реклама дорогая. В этих странах одна минута рекламы стоит от 40 до 50 тыс. долларов, но у нас не стоит и 1000 долларов. Качество трансляций соответствует рекламе. Но в последнее время телевизионные каналы Xəzər, ATV выпускают новые сериалы за свой счет. Это прогресс. Государство изучает этот вопрос, и в случае необходимости мы вернемся к нему. Но, как вы знаете, эти вопросы должны регулироваться рыночными отношениями. Спонсоры должны находить предпринимателей, богатые люди должны делать это. Я верю, что через некоторое время в нашей стране будет так, как мы хотим. Было время, мы смотрели только бразильские телесериалы, затем турецкие, а потом мы перешли на наши сериалы. По мере экономического развития Азербайджана прогресс в этой области будет достигнут.

К сожалению, есть проблемы с самими сериалами. Ведь у сериалов должна также быть и просветительская роль. Например, одним из самых хороших для меня моментов в турецких сериалах является то, что человек, садящийся за руль автомобиля, в первую очередь пристегивает ремень безопасности. Это есть сигнал о том, что каждый человек должен делать это, садясь за руль автомобиля. Кроме того, не разговаривать по телефону за рулем. Но, к сожалению, в Азербайджане сериалы часто посылают негативные сообщения. Больше всего место отводится криминальным вопросам. Проблемы с языком в сериале также не радуют. Но эта проблема существует не только у наших актеров, но и у наших чиновников и интеллигенции. К сожалению, мы не можем удержать золотую середину. Работа по оздоровлению языка в садах и школах также распространится на общество. Проблемы будут решены, если общество станет более здоровым в этом вопросе.

- Что нужно делать, чтобы удовлетворить спрос на детские программы, мультфильмы?

- Мы обеспокоены малым количеством детских программ и мультфильмов в Азербайджане. Наши дети воспитываются на иностранных мультфильмах. Поэтому мы хотели бы увеличить производство местных мультфильмов. Раньше мы рекомендовали, чтобы каждый телеканал раз в год выпускал один мультфильм, даже если у него нет прямых обязанностей. Если каждый телеканал снимет по одному мультфильму в год в течение десяти лет, тогда получится сто мультфильмов. В таком случае, наши дети не будут воспитываться под влиянием мультфильмов зарубежных стран.

Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей прилагает активные усилия для создания детского телевидения. Как вы знаете, создание телевидения для каждой области (религиозной, образовательной, молодежной и т. д.) не характерно для таких стран, как Азербайджан. Открытие телевизионных каналов - настоящее желание. Но у канала должна быть аудитория, рынок. Мы уже открыли два спортивных канала. Спортивный канал для такой страны, как Азербайджан, является бременем. Но государство взяло на себя это бремя, поскольку оно уделяет особое внимание спорту и культуре.

Ранее функционирующий в Губе телеканал "Гутб" (Qütb) сменил направление деятельности. Теперь он называется "Гюнеш" (Günəş) и транслирует программы для детей. Мы даже разместили этот телеканал в кабельной сети, хотя у него не было такого права. Таким образом, канал также транслируется в Баку. Мы хотим улучшения в этой области. Если телеканал "Гюнеш" сможет сформировать себя, его можно будет рассматривать в будущем как детское телевидение, транслируемое по всей стране.