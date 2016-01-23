​Нушираван Магеррамли: ANS проявил безответственность в данном вопросе

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "Все решения НСТР в отношении ANS основаны на требованиях законодательства".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нушираван Магеррамли на проведенной сегодня пресс-конференции.

Он отметил, что НСТР категорически отвергает претензии ANS: "НСТР до последней копейки выплатил каналам средства, выделенные на сериалы. На счет ANS переведено 1 млн. 760 тыс. манатов. ANS проявил безответственность в данном вопросе. Сериал, который должен был быть завершен в июле, остался незавершенным. Руководство ANS в августе обратилось к нам с просьбой изменить название сериала, однако мы не согласились и подали на них в суд".

Н.Магеррамли отметил, что НСТР не проявляет предвзятости к какому-либо телеканалу: "Мы уверены в правильности наших решений".

Отметим, что 22 января состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР). На заседании было рассмотрено административное производство в связи с нарушением телекомпанией ANS требований закона "О телерадиовещании". В выпусках информационно-аналитической программы Hesabat, транслируемой на телеканале ANS, от 27 декабря 2015 года и 17 января 2016 года были нарушены основные принципы и требования к программе. В соответствии со ст. 23.1 закона "О телерадиовещании" трансляция информационно-аналитической программы Hesabat была приостановлена сроком на 1 месяц, начиная с 24 января 2016 года.