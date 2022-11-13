Нумеролог Хаял Мамедов: Россия развалится, Иран распадется

Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем ведущего стал единственный на Южном Кавказе нумеролог Хаял Мамедов.

В программе Гамид Гамидов и Хаял Мамедов побеседовали на разные темы, включая миссию человека, стоимость услуг нумеролога, окончание коронавирусного периода.

Были также затронуты вопросы, касающиеся войны в Карабахе, мирного соглашения между Баку и Ереваном, завершения военных действий в Украине, угрозы ядерной войны и последние события в Иране.

В заключение нумеролог рассказал о том, что ждет Азербайджан в будущем.