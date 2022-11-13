О нас

Нумеролог Хаял Мамедов: Россия развалится, Иран распадется

Нумеролог Хаял Мамедов: Россия развалится, Иран распадется Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.
Медиа
13 ноября 2022 г. 12:23
Нумеролог Хаял Мамедов: Россия развалится, Иран распадется

Известный журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "ПОГОВОРИМ?" представил подписчикам очередное видеоинтервью.

Как передает Report, гостем ведущего стал единственный на Южном Кавказе нумеролог Хаял Мамедов.

В программе Гамид Гамидов и Хаял Мамедов побеседовали на разные темы, включая миссию человека, стоимость услуг нумеролога, окончание коронавирусного периода.

Были также затронуты вопросы, касающиеся войны в Карабахе, мирного соглашения между Баку и Ереваном, завершения военных действий в Украине, угрозы ядерной войны и последние события в Иране.

В заключение нумеролог рассказал о том, что ждет Азербайджан в будущем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya dağılacaq, İran parçalanacaq – tanınmış numeroloq proqnoz verib

Самое читаемое

В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
ФотоВ Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
7 ноября 2022 г. 10:48
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
11 ноября 2022 г. 10:30
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Стал известен итоговый состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
7 ноября 2022 г. 23:04
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
АФФА и “Карабах” прокомментировали возможность товарищеского матча с “Трактором”
10 ноября 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi