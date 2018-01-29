НСТР выразил отношение к высказываниям относительно телепередачи "Добрый день с Зауром" на канале ATV

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Национальный Совет Телевидения и Радио (НСТР) выразил отношение к высказываниям относительно телепередачи "Добрый день с Зауром" (ZAURla GÜNAYdın), транслируемой на канале ATV.

Как заявил Report, завотделом Экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашев, что в этой транслируемой на ATV передаче нет ничего противоречащего национальным ценностям, как об этом пишут некоторые сайты: "Нет необходимости менять контекст вопроса, такие разговоры и комментарии постыдны. Обычное шоу. Ни на одном канале подобное не может быть допущено и не верю в допущение подобного".

Отметим, что один из фрагментов выпуска телепередачи "Добрый день с Зауром" от 28 января был встречен неоднозначно, некоторые медиа-структуры и пользователи социальной сети назвали его "порнографическим материалом".