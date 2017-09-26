НСТР выразил отношение к смене руководства ATV

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Вопрос смены руководства Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" (ATV) не входит в компетенцию Национального совета телерадиовещания (НСТР)".

Об этом в заявлении Report сообщил руководитель Аппарата НСТР Тогрул Мамедов.

Он сказал, что в соответствии со статьей 2 закона о "Телерадиовещании" вопрос смены руководства телеканала находится в компетенции учредителей TV: "Решением учредителей Вугар Гарадаглы освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Азер Халилов, это обычное явление. Здесь нет ничего необычного".

Т.Мамедов также выразил отношение к слухам о прекращении вещания телеканала CBC. Он отметил, что эта информация является неверной: "Если руководитель телеканала уходит, это не означает прекращение деятельности канала".

Отметим, что сегодня на место президента Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" Вугара Гарадаглы был назначен заслуженный журналист Азер Халилов. А.Халилов до этого занимал должность директора телеканала CBC.