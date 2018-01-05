НСТР выразил отношение к распространенной на телеканале Space ложной информации об альпинистах

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) выразил отношение к распространенной в новостной программе "Hər gün" ("Каждый день") на телеканале Space ложной информации о нахождении одного из пропавших альпинистов.

Как сообщил в заявлении Report завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тявяккюль Дадашев, держать в центре внимания беспокоящие общество вопросы - задача СМИ: "Конечно, с этой точки зрения подготовка репортажа телеканалом Space по поиску альпинистов - нормальное явление. Однако в таких чутких вопросах важно быть внимательными".

Представитель структуры добавил, что судьба пропавших без вести альпинистов волнует как общество, так и их близких: "В этом смысле любая мелкая ошибка может побеспокоить, потревожить людей. Поэтому было бы правильнее уточнить информацию, и после этого давать ее в эфир. В целом, в новостях, на телевидении необходимо избегать неуместного пафоса и шумихи. Насколько серьезнее и точнее будет представлена информация, настолько эффективной она будет".