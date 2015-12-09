НСТР выиграл судебный процесс по делу İTV

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе Общественного телеканала (İTV) против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльшаны Велиевой был вынесен приговор.

Согласно решению, постановление суда первой инстанции оставлено в силе. Апелляционная жалоба İTV не была удовлетворена.

Отметим, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2011 году национальным телеканалам для съемок телевизионных фильмов было выделено 5 млн. манатов. В тот же год НСТР выделил для съемок представленного на телеканале İTV многосерийного художественного фильма "Qarabağnamə" 800 тыс. манатов.

Однако съемки телевизионного фильма были приостановлены. В этом году НСТР подал в суд на İTV и потребовал вернуть 429 тыс. манатов.

С указанным иском НСТР обратился в Бакинский административно-экономический суд №1.

Суд обеспечил иск НСТР. Не согласная с судебным постановлением компания подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.