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    НСТР выдал лицензию на вещание 11 юридическим лицам - СПИСОК

    Состоялось заседание Национального совета телевидения и радио© Report

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Национального совета телевидения и радио (НСТР) Азербайджана.

    Как сообщили Report в Совете, на заседании были рассмотрены обращения 11 юридических лиц о выдаче лицензии для телерадиовещания.

    На заседании принято решение о выдаче лицензии для спутникового вещания ООО Muz TV Azərbaycan, для İP телевещания ООО AZTELEKOM, ООО "Производственное объединение Бакинская телефонная связь", ООО CLİP TV, ООО MetroNet, ООО AzFiberNet, ООО Rahat Telecom, ООО FARAON – 1, ООО Qafqaznet, ООО Teleport, ООО Netpoint.

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