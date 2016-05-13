НСТР внес ясность в вопрос распределения выделенной частным телерадиовещателям финансовой помощи

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Национальный совет телевидения и радиовещания (НСТР) внес ясность в вопрос распределения выделенной по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева финансовой помощи частным телерадиовещателям.

В ответ на запрос Report руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов сказал, что выделенные средства будут поровну распределены между частными телерадиовещателями.

Отметим, что согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым 12 мая распоряжению, для оказания единовременной финансовой помощи частным телерадиовещателям в Азербайджанской Республике из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Национальному совету телевидения и радиовещания выделено 2 млн. манатов.