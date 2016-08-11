​НСТР: Виновник выпуска в эфир Günəş TV непристойного выражения наказан

"Здесь нет никакого юридического правонарушения"

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) прокомментировал оскорбительное выражение в мультфильме "Гадкий я", показанном в эфире детского канала Günəş TV в ночные часы.

Как сообщил Report руководитель Аппарата НСТР Тогрул Мамедов, этот мультфильм транслируется в 00:40, поэтому нет прямого юридического правонарушения: "Мультфильм транслируется после 23:00, поэтому нет правонарушения. Однако НСТР не считает целесообразным использование непристойных выражений в эфире. Поэтому руководству канала было рекомендовано не использовать подобные выражения. Руководство канала отметило, что при дневной трансляции данного мультфильма эта часть была вырезана. Наказан человек, ответственный за ночной эфир. Руководство отметило, что подобные случаи не повторятся".