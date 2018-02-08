НСТР: Вещатель обязан предотвратить употребление в эфире нецензурных выражений и ругательств

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) выразил отношение к вопросу проведения мониторинга, связанного с допускаемыми исполнителями языковыми ошибками в речи и тексте исполняемых произведений.

Как сообщил Report завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашов, структура проводит мониторинг лишь для изучения вопроса соблюдения языковых норм ведущими.

Т.Дадашов отметил, что конкретных требований в отношении вещателей за языковые недочеты других участников передач нет: "Вещатели не могут быть в ответе за языковые недочеты в речи приглашаемых на передачи людей. Конечно же следует уделять внимание вопросу использования в эфире чистого литературного языка. Наряду с этим, в случае употребления участником передачи нецензурных выражений, ругательств, вещатель обязан предотвратить это. В противном случае, вещатель несет ответственность".

Отметим, что мониторинговый отдел Института языкознания НАНА приступил к мониторингу, связанному с допускаемыми исполнителями языковыми ошибками в речи и тексте исполняемых произведений.