​НСТР: В вопросе подготовки профессиональных кадров для телевидения есть некоторые проблемы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время одна из самых вызывающих обеспокоенность проблем на азербайджанских телеканалах связана с нехваткой профессиональных кадров".

Об этом в заявлении Report сказал заместитель председателя Национального совета телерадиовещания Гафар Джабиев.

По его словам, чем больше на телеканалах будет профессиональных режиссеров, операторов, ведущих, тем качественнее будут подготавливаемые ими программы.

Как считает Г.Джабиев, для решения кадровой проблемы телеканалов необходимо время.

Официальный представитель НСТР также заявил, что существующая кадровая база в данной области не соответствует потребностям: "Раньше был один телеканал и подготавливаемых кадров было достаточно. Сейчас количество каналов возросло и нынешняя кадровая база не соответствует потребностям. Естественно, при отсутствии достаточного количества образованных и опытных кадров, очень трудно представить зрителям качественную эфирную продукцию. В подготовке профессиональных кадров имеются проблемы. Для улучшения ситуации в данной области ощущается необходимость во времени. Поэтому следует расширить работы в области подготовки профессиональных кадров".