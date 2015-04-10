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    НСТР утвердил проект спецправил для программ, наносящих ущерб умственному и духовному развитию несовершеннолетних

    Национальный совет по телерадиовещанию провел очередное заседание

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана (НСТР).

    Как сообщили Report из НСТР, на заседании рассмотрели обращение ООО "Şam" о продлении срока лицензии для вещания кабельной сети на 6 лет.

    По решение НСТР, срок лицензии ООО "Şam" продлен еще на 6 лет.

    Кроме того, было рассмотрено обращение ООО "Türkel TV" о продлении лицензии спутникового вещания еще на 6 лет.

    На заседании также утвердили проект "Специальные правила для незакодированных программ, которые могут нанести ущерб физическому, умственному и духовному развитию детей и несовершеннолетних, а также программ с эротическими сценами и сценами, демонстрирующими жестокость".

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