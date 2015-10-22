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    НСТР: Телевидение должно повысить количество и качество детских передач

    В организации состоялось обсуждение детских телепередач

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Национальном совете телерадиовещания (НСТР) состоялось обсуждение детских передач, транслируемых на азербайджанских телеканалах. 

    Об этом Report сообщили в НСТР. 

    Согласно информации, в обсуждениях участвовали представители государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, представители аппарата омбудсмена, а также лица, отвечающие за выпуск детских передач на телевизионных каналах. 

    На мероприятии было оценено состояние детских передач, исследованы пути решения проблем.

    В конце НСТР порекомендовало телеканалам повысить количество и качество детских передач.

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