НСТР: Телерадиовещатели готовы к переходу на цифровое вещание

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанские телерадиовещатели полностью готовы к переходу на цифровое вещание.

Об этом Report заявил руководитель Аппарата Национального совета телерадиовещания Тогрул Мамедов.

Он отметил, что согласно требованиям пункта 5.1.7 Плана мероприятий о проведении "Государственной программы по осуществлению Национальной стратегии относительно развития информационного общества в Азербайджанской Республике в 2016-2020 гг.", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 20 сентября, аналоговое вещание телевизионных программ в Азербайджанской Республике будет приостановлено к концу года, и этим поностью завершится переход на цифровое вещание.