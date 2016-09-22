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    НСТР: Телерадиовещатели готовы к переходу на цифровое вещание

    Аналоговое вещание телевизионных программ будет приостановлено к концу года

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанские телерадиовещатели полностью готовы к переходу на цифровое вещание.

    Об этом Report заявил руководитель Аппарата Национального совета телерадиовещания Тогрул Мамедов. 

    Он отметил, что согласно требованиям пункта 5.1.7 Плана мероприятий о проведении "Государственной программы по осуществлению Национальной стратегии относительно развития информационного общества в Азербайджанской Республике в 2016-2020 гг.", утвержденной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 20 сентября, аналоговое вещание телевизионных программ в Азербайджанской Республике будет приостановлено к концу года, и этим поностью завершится переход на цифровое вещание.

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