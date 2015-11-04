​НСТР: Телеканалам нужно время

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "На азербайджанских телеканалах наблюдается прогресс в вопросе повышения еженедельного объема эфирных материалов для детей".

Об этом в заявлении Report отметил зампред Национального совета телерадиовещания (НСТР) Гафар Джабиев.

По его словам, повышение телеканалами объема эфирного материала для детей дело непростое: "Хотя основная проблема в подготовке детских передач связана с финансами, есть и другие нерешенные вопросы.Для подготовки хороших программ для детей ощущается необходимость в профессиональных кадрах. Для их решения телеканалам нужно время".

Отметим, что некоторое время назад НСТР обсудил состояние телепередач, предусмотренных для детей.

Выяснилось, что некоторые каналы выделяют для детских программ очень мало времени, а некоторые вообще не готовят детских передач и довольствуются зарубежными мультфильмами.