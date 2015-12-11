​НСТР: Существуют силы, пытающиеся препятствовать применению азербайджанского языка в эфире в полном объеме

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В 2008 году было принято решение о трансляции передач полностью на азербайджанском языке, учитывая некоторые исключения. Азербайджанское телевидение и радио уже на протяжении 8 лет транслируют передачи на государственном языке. Национальному совету телерадиовещания было не так легко принять правила в связи с применением государственного языка в эфире и добиться их исполнения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Национального совета телерадиовещания Гафар Джабиев на мероприятии в связи с обнародованием результатов мониторинга , проведенного в рамках проекта "Сохранение литературного языка в телевизионном пространстве Азербайджана".

По его словам, некоторые иностранные, в том числе внутренние силы пытаются препятствовать применению азербайджанского языка в эфире в полном объеме: "В результате усилий и воли руководства страны эти обязанности были выполнены".