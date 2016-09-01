НСТР: Срок лицензии радиостанции Auto FM истекает в 2019 году

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Лицензия, выданная действующей в Азербайджане радиостанции Auto FM, не аннулирована.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов.

По его словам, Центру интеллектуального управления транспортом лицензия выдана на 6 лет, и ее срок истекает в 2019 году.

Отметим, что сегодня было приостановлено вещание действующей на частоте 107.7 FM радиостанции Auto FM.

В интервью Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Нурида Аллахъярова прокомментировала вопрос приостановки вещания Auto FM.

По ее словам, 1 сентября истек срок контракта между Auto FM и ЦИУТ: “Действие контракта с ООО Auto FM приостановлено. Однако сотрудники не уволены, а продолжают работать в том же составе. Все полномочия в связи с деятельностью радиостанции перешли Бакинскому транспортному агентству, так как ЦИУТ также находится в подчинении агентства".

Н.Аллахъярова сказала, что впредь радиостанция продолжит деятельность под контролем Бакинского транспортного агентства: "Просто в названии радиостанции произойдут изменения".

Напомним, что Национальный совет телерадиовещания 2 апреля 2013 года выдал Центру интеллектуального управления транспортом лицензию на радиовещание сроком на 6 лет.