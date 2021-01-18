НСТР о помехах, создаваемых вещанием иранских теле- и радиопередач

Был проведен мониторинг общенациональных теле- и радиопрограмм и измерены уровни интерференций, создаваемых зарубежными телерадиовещаниями.

Был проведен мониторинг общенациональных теле- и радиопрограмм и измерены уровни интерференций, создаваемых зарубежными телерадиовещаниями.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телерадиовещанию за 2020 год.

Результаты мониторинга показали, что вещание иранских программ распространяется и на наше телепространство, создавая определенные помехи. Было обнаружено, что одна и та же зарубежная радиопрограмма транслируется сразу с нескольких станций.

Следует отметить, что карантин, введенный на территории нашей страны в связи с пандемией коронавируса, не позволил провести широкомасштабный мониторинг.