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НСТР о помехах, создаваемых вещанием иранских теле- и радиопередач

НСТР о помехах, создаваемых вещанием иранских теле- и радиопередач Был проведен мониторинг общенациональных теле- и радиопрограмм и измерены уровни интерференций, создаваемых зарубежными телерадиовещаниями.
Медиа
18 января 2021 г. 16:29
НСТР о помехах, создаваемых вещанием иранских теле- и радиопередач

Был проведен мониторинг общенациональных теле- и радиопрограмм и измерены уровни интерференций, создаваемых зарубежными телерадиовещаниями.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телерадиовещанию за 2020 год.

Результаты мониторинга показали, что вещание иранских программ распространяется и на наше телепространство, создавая определенные помехи. Было обнаружено, что одна и та же зарубежная радиопрограмма транслируется сразу с нескольких станций.

Следует отметить, что карантин, введенный на территории нашей страны в связи с пандемией коронавируса, не позволил провести широкомасштабный мониторинг.

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Версия на азербайджанском языке MTRŞ-dən İrandan yayımlanan teleradioların Azərbaycan ərazisinə keçməsi ilə bağlı açıqlama

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