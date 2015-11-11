НСТР сделал замечание четырем телеканалам

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) сделал замечание нескольким телеканалам, допустившим правонарушения в рекламной деятельности и презентации спонсорства.

Как сообщает Report, на встрече с участием председателя НСТР Нуширавана Магеррамли Общественному телеканалу (İTV), телеканалам Xəzər, Lider и Region сделали замечание из-за допущенных правонарушений, а полномочным представителям каналов дали поручения в целях устранения проблем в кратчайшие сроки.

Представители телеканалов обещали за короткое время устранить все перечисленные недочеты.