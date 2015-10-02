Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) сделал предупреждение телеканалу ANS по поводу очередной передачи.

В заявлении Report завотделом НСТР Таваккюль Дадашов сказал, что передача "Məchulu tapın" на ANS занимается рекламой: "Эта передача находится в центре внимания совета. Телеканал получил устное предупреждение по этому поводу".

Завотделом сказал, что на протяжении всего лета передача "Ay Zaur" на телеканале "Хазар" занималась рекламой одного из ресторанов. По его словам, указанная передача превратилась в сборище не представляющих никакого смысла материалов. Т.Дадашов добавил, что на некоторых музыкально-развлекательных передачах звучит вульгарная музыка: "Отдельные передачи отдают предпочтение вульгарной музыке, некоторые занимаются рекламой. На протяжении лета передача "Ay Zaur" на телеканале "Хазар" занималась рекламой ресторана".

По словам завотделом, НСТР обладает полномочиями оценивать передачи по содержанию и принимать решения. Он заявил, что структура произведет комплексную проверку эфира: "Считаем, что телеканалы помогут нам в улучшении эфира. Их сотрудничество между собой и координированная деятельность с НСТР помогут нам в данном процессе".