Завотделом НСТР высказался против частого использования турецкого языка в азербайджанском эфире

"Сейчас использование турецкого языка в национальном эфирном пространстве не массовое, но имеются определенные тенденции к этому. Это в основном связано с использованием турецкого языка приглашенными на передачи гостями, врачами, использование некоторыми ведущими смешанного турецко-азербайджанского языка".

Об этом Report сказал руководитель отдела экспертизы, программирования и аналитики Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Азербайджана Тевеккюль Дадашев, комментируя вопрос об использовании государственного языка в национальном эфирном пространстве.

По его словам, первостепенной задачей является полностью использовать в национальном эфирном пространстве только государственный язык Азербайджана: "В этом направлении государство проявило категорическую волю. Сегодня на иностранных языках – русском и английском - транслируются только выпуски новостей. Однако привлекает внимание использование в некоторых передачах турецкого языка".

Представитель НСТР отметил, что хотя отношение к турецкому языку несколько отличается по сравнению с другими иностранными языками, по законодательству передачи должны быть полностью на государственном языке: "Массовое использование братского турецкого языка в национальном эфире может негативно сказаться на литературном азербайджанском языке. Это могут подтвердить и языковеды. Потому что азербайджанский и турецкий языки очень близки. Известно, что контент на турецком языке больше, чем на азербайджанском. С этой точки зрения необходимо избегать любых случаев, которые могут негативно сказаться на национальном эфирном пространстве".

"При мониторингах в большинстве случаев мы часто наблюдаем, что идет перевод в субтитрах", - сказал Т.Дадашов, добавив, что это положительный фактор.

"Мы и на турецких телеканалах часто сталкиваемся с тем, что идут переводом в субтитрах речи тех, кто говорит по-азербайджански. НСТР акцентирует свое внимание на этом вопросе при проведении мониторингов. Для сохранения литературного азербайджанского языка, усвоения этого языка молодым поколением в идеальной форме необходимо защищать его от сторонних влияний в национальном эфирном пространстве".