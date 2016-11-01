НСТР призвал население быть внимательным при покупке декодеров

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "При покупки декодеров, необходимых для перехода на цифровое вещание в Азербайджане, следует обратить внимание на то, чтобы они поддерживали формат HD".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) Иса Мамедов.

По его словам, декодеры можно купить за 25-30 манатов: "Следует обратить внимание на поддержку формата HD, потому что на некоторых каналах транслируются передачи в HD-формате. Пользователи могут самостоятельно подключить аппарат. Существуют 3 формы цифрового вещания - стационарная, мобильная и передвижная. Можно пользоваться всеми тремя формами".

И.Мамедов отметил, что в регионах установлено 135 цифровых телепередатчиков (99%): "Для обеспечения цифрового вещания в некоторых селах, расположенных в ущельях и окраинах, заказаны 45 маленьких радиопередатчиков. После установления этих радиопередатчиков не будет никаких проблем в вещании. В Баку и на Абшеронском полуострове установлено 19 телепередатчиков. Для аналогового вещания применялось более 300 передатчиков".

Отметим, что с сегодняшнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове приостановлено аналоговое вещание. В регионах этот процесс будет осуществляться с 1 декабря.