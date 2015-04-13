​НСТР предупредил телеканалы

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "В случае неустранения недочетов и правонарушений, выявленных в результате мониторинга, проведенного Национальным советом по телевидению и радио в последнем квартале 2014-го и первом квартале 2015-го годов, может возникнуть необходимость в принятии мер, так как НСТР уже проводит мониторинг передач и выносимых на обсуждение тем".

Об этом в заявлении Report отметил заведующий отделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета по телевидению и радио (НСТР) Тевеккюль Дадашов.

По его словам, структура примет решение о закрытии противоречащих национально-духовным ценностям передач, где вмешиваются в личную и семейную жизнь людей: "Мы говорили об этом и раньше. Естественно, это покажут и будущие результаты. Верим, что телеканалы с особой чуткостью отнесутся к вопросам, отразившимся в отчете, посвященном итогам мониторинга".

Напомним, что отдел экспертизы, программирования и аналитики Национального совета по телевидению и радио обнародовал результаты мониторинга, проведенного в связи с передачами, вышедшими в эфир в период, охватывающий последний квартал 2014-го и первый квартал 2015-го годов. В отчете отразились замечания и рекомендации.