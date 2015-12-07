НСТР предупредил некоторые телеканалы и радио

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря ответственные лица по программам телеканалов Space, Хəzər, радио ANS ÇM, Jazz FM, Anten FM, Araz FM вызваны в Национальный совет телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в НСТР, представителям телеканалов и радио было сделано замечание из-за трансляции рекламы, несмотря на объявление 6 декабря днем траура в Азербайджане. Им были даны соответствующие рекомендации.

Как сообщили в структуре, президент Азербайджана распорядился об объявлении на территории страны 6 декабря траура в целях почтения памяти погибших в результате аварии на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли": "В день траура Space TV, Xəzər TV, ANS ÇM, Jazz FM, Anten FM, Araz FM нарушили требования ст. 20.8 закона "О рекламе", и транслировали рекламные блоки".