НСТР предупредил ATV

Завотделом: "Ответственные лица ATV с пониманием отнеслись к решению НСТР"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) сделал телеканалу ATV устное предупреждение из-за демонстрируемого каналом сериала "Qız atası".

Об этом Report сообщил завотделом НСТР Таваккюль Дадашов.

По его словам, в сериале "Qız atası" отводится место не присущим азербайджанским семьям разговорам, создается не соответствующий народным традициям образ семьи. Замечания касались данного вопроса: "Директор программ ATV заявил, что они взяли вопрос под свой контроль. Главный продюсер сериала, актер Эльмеддин Джафаров сказал, что принимает претензии НСТР. Он отметил, что в ближайшее время в сценарий сериала будут внесены изменения и причин для беспокойств не останется".

По словам заведующего отделом, пока довольствовались лишь устным предупреждением в адрес творческого коллектива как сериала "Qaynanamız", так и "Qız atası".

Т.Дадашов добавил, что в случае повторения прежних недочетов в приостановленном на месяц сериале "Qaynanamız", показ будет приостановлен: "Показ сериала возобновят в случае устранения недочетов".

Завотделом добавил, что ответственные за сериал с пониманием отнеслись к решению НСТР и обещали устранить недочеты: "Ответственные лица ATV с пониманием отнеслись к нашему решению и отметили, что расценивают их как шаг, направленный на улучшение эфира. Было отмечено, что они выступают за показ в азербайджанском эфире нормальных передач и не могут быть против принимаемых для этого шагов".