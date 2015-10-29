​НСТР: Передачи, в которых отдается предпочтение пропаганде гадалок, предрассудков и суеверия, находятся в центре нашего внимания

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "Передачи, в которых отдается предпочтение пропаганде экстрасенсов, гадалок, предрассудков и суеверия, постоянно находятся в центре внимания Национального совета телерадиовещания".

Об этом в заявлении Report отметил заведующий отделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккюль Дадашев. По его словам, можно сказать, что в настоящее время в эфире телеканалов подобных передач нет: "Однако, согласно поступившей в НСТР информации, на некоторых региональных каналах транслируются передачи, пропагандирующие гадалок. В настоящее время они анализируются НСТР".

Т.Дадашев также коснулся нынешнего положения передачи "Məchulu tapın" на телеканале ANS. Он отметил, что телеканал изменил время выхода в эфир передачи. Она будет выходить в эфир ночью: "ANS TV поменял время передачи "Məchulu tapın". Впредь она будет выходить в эфир ночью. Согласно закону, трансляция передач, которые могут отрицательно сказаться на умственном, моральном и физическом развитии несовершеннолетних, запрещена с 07:00 до 23:00. У нас появились подозрения на рекламу на передаче "Məchulu tapın" экстрасенсов и гадалок. Несмотря на то, что передачи со сценами гипноза, в которых пропагандируются суеверие и гадание, будут выходить в эфир после 23:00, они по-прежнему будут находиться под контролем".