​НСТР: Передача Микаила Гюляддиноглу примитивна, однако это не является правонарушением

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ "Примитивность какой-то передачи не является правонарушением".

Об этом Report заявил заведующий отделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккюль Дадашев.

По его словам, НСТР постоянно советует телеканалам устранять примитивность на некоторых развлекательных передачах: "Даны необходимые рекомендации для принятия мер, направленных на устранение примитивности на передаче Микаила Гюляддиноглу "Məhəbbət əhvalatları". Однако никаких изменений пока нет. Примитивность не является правонарушением. Поэтому принять конкретное решение по этому поводу невозможно".

Т.Дадашев добавил, что набирает ли передача рейтинг и интересна ли зрителю, это вопрос вкуса: "Есть достаточное количество зрителей, которые любят подобные примитивные передачи и их ведущих. Конечно же, есть и те, которым не нравятся передачи, вроде "Sevimli şou". Поэтому данный вопрос зависит от вкуса зрителя".