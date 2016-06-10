НСТР перечислил на счета 5 частных телеканалов по 333 тыс. манатов

ANS TV пока не подписал отправленный НСТР контракт

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева об оказании единовременной финансовой помощи частным телерадиовещателям, Национальным советом телерадиовещания на счета частных телеканалов было перечислено по 333 333 маната.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов.

По его словам, на данный момент всего 5 телеканалами подписан контракт, отправленный им НСТР: "Средства были перечислены на счет каждого телеканала, с которым подписан контракт".

Что же касается ANS TV, телеканал пока не подписал контракт.

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджана от 12 мая 2016 года, частным телевещателям выделена единовременная финансовая помощь в размере 2 млн. манатов. Средства были поровну распределены между телеканалами ATV, ANS TV, Xəzər TV, Space TV, Lider TV, Region TV. Каждому из них причитается по 333 333 маната.