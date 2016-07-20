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    ​НСТР: Отчет о финансовой помощи представил один телеканал

    Тогрул Мамедов: Суд между ANS и НСТР продолжится

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Отчеты о финансовой помощи, выделенной государством частным телеканалам в последний раз, должны быть представлены телеканалами в Национальный совет телерадиовещания (НСТР) до конца текущего года.

    Об этом Report сообщил руководитель аппарата совета Тогрул Мамедов.

    По его словам, до сегодняшнего дня отчет о расходовании выделенных средств в НСТР представил только телеканал Lider TV.

    Т.Мамедов добавил, что несмотря на приостановление вещания телеканала ANS, судебный процесс между телеканалом и НСТР будет продолжен и компания вернет в государственный бюджет 161 тыс. манатов, выделенных государством.

    Отметим, что согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым 12 мая распоряжению, для оказания единовременной финансовой помощи частным телерадиовещателям в Азербайджанской Республике Национальному совету телерадиовещания выделено 2 млн. манатов. Эта сумма была распределена между частными телеканалами.

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