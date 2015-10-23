​НСТР обнародовал результаты мониторинга детских передач

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) 12-18 октября провел мониторинг детских передач, транслируемых телевизионными каналами. Об этом сообщил Report завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТ Таваккюль Дадашов.

По его словам, результаты мониторинга показали, что ситуация с детскими передачами на телеканалах оставляет желать лучшего.

Выявлено, что Region TV в течение недели выделяет детям 17,5 часов эфирного времени, что было положительно оценено. Однако телеканал, в основном, транслирует зарубежные мультипликационные и художественные фильмы.

Т.Дадашов сообщил, что телеканалы Лидер, АТВ и Хазар вообще не транслируют детские передачи: "АТВ заявил, что в ближайшие дни представит интересный проект для детей. Все три канала ограничиваются трансляцией зарубежных мультфильмов. Каналы АзТВ, ИТВ, Культура ТВ, ANS и Space в различные часы транслируют такие детские передачи как "Mən də uşaq olmuşam", "Hazırcavablar", "Biri var imiş, biri yox imiş", "Ağıl dəryası", "Yuxunuz şirin olsun" и др.".

НСТР положительно оценило передачу "Ağıl dəryası" на ANS, предназначенную для детей старшей возрастной группы.

По результатам мониторинга выявлено, что детские передачи в основном предназначены для детей младшего возраста, а дети более старшего возраста остаются вне внимания телеканалов. Еще одним отрицательным моментом является то, что в детских передачах чаще всего транслируются мультфильмы.

Т.Дадашов отметил, что в течение недели ни один телеканал, кроме АзТВ и ИТВ, не показывал национальные мультфильмы: "Ни один канал не показывает мультфильмы местного производства. Телеканалы в основном транслируют зарубежные детские фильмы".

Он отметил, что результаты мониторинга детских передач доведены до внимания представителей телеканалов, выслушаны их аргументы: "Хотя закон не предусматривает квоту для детских передач на телеканалах, однако они должны уделять внимание этому вопросу. Телеканалы должны выделять больше эфирного времени передачам собственного производства или снятым по их заказу. Представители телеканалов заявили, что найти спонсоров, финансовые источники для снятия детских передач затруднительно. В то же время, прерывание детских передач на рекламу запрещено законом. НСТР с пониманием отнесся к мнению представителей телеканалов. Им было рекомендовано увеличить количество и качество эфирных материалов для детей".