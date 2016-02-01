НСТР: Некоторые мультфильмы на азербайджанских телеканалах пропагандируют насилие

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Мультфильмы "Маша и медведь", "Ледниковый период", транслируемые на азербайджанских телеканалах, содержат элементы насилия".

Об этом в заявлении Report сообщил заведующий отделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания Таваккюль Дадашев.

По его словам, совет рекомендует телеканалам транслировать мультфильмы, не содержащие элементы насилия: "Некоторые мультфильмы пропагандируют насилие. На самом деле, они носят развлекательный характер, однако могут вызвать агрессию у детей, и у них могут выработаться привычки повторять эти действия".

Т.Дадашев отметил, что наблюдается недостаток в местных мультипликационных фильмах, по этой причине у телеканалов не остается других вариантов.

Завотделением подчеркнул, что в последнее время на телеканале "Культура" ("Mədəniyyət") транслируются очень интересные национальные мультфильмы. Он добавил, что вопрос выделения средств государством для создания местных мультфильмов пока не актуален.