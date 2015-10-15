НСТР: Не стоит сравнивать "Sevimli şou" с передачами, создающими шоу на чужом горе

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Нельзя сравнивать транслирующуюся на телеканале "Space" передачу "Sevimli şou" с другими, не соблюдающими этичных норм передачами".

Об этом в заявлении Report отметил завотделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккюль Дадашов, выражая отношение к обращениям о необходимости закрытия передачи "Sevimli şou".

Он напомнил, что руководство канала и телеведущий Микаил Гюляддиноглу были приглашены в НСТР, где обсудили данную ситуацию: "В ответ на претензии, ведущий сказал, что в ближайшее время в программу внесут изменения. Некоторые изменения уже заметны. В этой передаче может звучать примитивная музыка, но не правильно сравнивать ее с такими передачами, как "Xoşqədəmlə axtarıram səni" и "Sən tək deyilsən" и другими, на которых на чужом горе создают шоу".

Отметим, что в социальной сети и адресованных в НСТР обращениях зрители требуют закрыть передачу "Sevimli şou".