НСТР назвала телеканалы - лидеры в вещании сериалов

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "До планируемой в марте встречи в связи с телесериалами с руководителями каналов, продакшнами и представителями общественности мониторинговая группа Национального совета телевидения и радио подготовила расширенный материал аналитического характера в связи с телесериалами, работы в этом направлении продолжаются и сейчас".
Об этом Report сообщил завотделом экспертизы, программирования и аналитики Совета Тевекюль Дадашов.
Он отметил, что в ходе алитического разбора проанализированы результаты шагов, предпринятых государством для стимулирования съемок национальных телесериалов: "Также отражены возникшие на последующих этапах проблемы, допущенные недочеты, их причины и пути устранения и др. В материале в то же время проанализированы по телеканалам жанровое разнообразие транслируемых сейчас телесериалов, недельная доля в общем вещании. Анализы показали, что сегодня в нашем национальном эфирном пространстве в неделю транслируется чуть больше 65 часов телесериалов, 25% которых - в жанре комедии. Основные проблемы проявляются именно в сериалах этого жанра. Лидерство в вещании телесериалов принадлежит ATV, Xəzər TV и ARB".
Samirə AbdullayevaАвтор новости