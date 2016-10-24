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    НСТР: Население информируется по поводу приостановки аналогового вещания

    Ролики вещаются на телеканалах по рекомендации НСТР

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В связи с приостановкой с 1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове аналогового вещания, телеканалы информируют население с помощью социальных роликов.

    Как сообщил Report руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов, ролики вещаются на телеканалах по рекомендации НСТР.

    По его словам, пока со стороны населения в структуру не поступало обращений по этому поводу.

    В целом, в соответствии с решением №10 НСТР от 27 сентября 2016 года, с 1 ноября текущего года аналоговое вещание на территории Баку и Абшеронского полуострова будет приостановлено.

    Очередной этап запланирован в других регионах с 1 декабря 2016 года.

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