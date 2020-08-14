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НСТР наказал телеканалы Хазар и ARB приостановкой вещания

НСТР наказал телеканалы Хазар и ARB приостановкой вещания Состоялось заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР) ввидеоформате.
Медиа
14 августа 2020 г. 19:45
НСТР наказал телеканалы Хазар и ARB приостановкой вещания
Report

Состоялось заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР) в видеоформате.

Как сообщили Report в НСТР, на заседании обсуждались результаты мониторинга национальных телеканалов 1-10 августа 2020 года.

5 августа 2020 года были нарушены требования статьи 35.7 Закона Азербайджанской Республики "О телевидении и радиовещании" путем трансляции 16 минут 50 секунд рекламы в эфире телеканала "Хазар" с 18.00 до 19.00.

Руководствуясь статьей 23.1 Закона, Совет постановил 23 августа 2020 года приостановить трансляцию программ на телеканале "Хазар" на 3 часа (с 08:00 до 11:00).

Также 8 августа 2020 года были нарушены требования статьи 35.7 Закона Азербайджанской Республики "О телевидении и радиовещании" при трансляции рекламы в эфире телеканала ARB с 09.00 до 10.00 продолжительностью 16 минут 20 секунд.

Руководствуясь статьей 23.1 Закона, Совет постановил приостановить трансляцию программ на телеканале ARB 17 августа 2020 года на срок 3 часа (с 08:00 до 11:00).

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Версия на азербайджанском языке MTRŞ ARB və "Xəzər" TV-ni cəzalandırdı

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