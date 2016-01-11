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    ​НСТР: На азербайджанских телеканалах закрыты передачи, в которых использовали "черный юмор"

    Завотделом: В настоящее время не транслируются программы, подражающие телепередачам на зарубежных каналах

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ На азербайджанских телеканалах закрыты передачи, в которых использовали "черный юмор".

    Об этом в заявлении Report сообщил заведующий отделом Национального совета телерадиовещания Таваккюль Дадашов. 

    Он отметил, что приостановлена трансляция таких передач, как  "Bu da bu", "Komedi.az", в которых посредством "черного юмора" пытались вызвать смех у телезрителей.

    По словам Т.Дадашова, в настоящее время не транслируются программы, противоречащие моральным ценностям азербайджанских зрителей, подражающие телепередачам на зарубежных каналах. 

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