​НСТР: Мы могли бы приостановить вещание телеканала ANS на месяц

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На прошедшем в Бакинском апелляционном суде процессе по иску, возбужденному телеканалом ANS в отношении Национального совета телерадиовещания (НСТР), представитель совета обнародовал причины приостановки вещания на месяц передачи "Salam, Azərbaycan".

Как сообщает Report, по словам заведующего юридическим отделом НСТР Немета Джавадова, в указанной передаче нарушены требования соответствующего законодательства касательно рекламного времени.

Кроме того, Н.Джавадов выразил недовольство по поводу употребления в эфире программы "Salam, Azərbaycan" предложения "TV-lərdə Nuşirəvan rep oxuyur bayquşa". По его словам, в указанной передаче допущен ряд правонарушений. "Мы могли бы приостановить вещание телеканала ANS на месяц. По этому поводу мы даже проинформировали противоположную сторону, направив телеграмму", - заявил Н.Джавадов.

Выступившие на суде представители ANS сказали, что закрыв программу "Salam, Azərbaycan", НСТР допустил правонарушение.

Отметим, что сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба по иску, возбужденному ANS против НСТР.

Суд отклонил иск ANS против НСТР.

Отметим, что некоторое время назад НСТР принял решение о приостановке с 6 октября 2015 года на 10 дней вещания на телеканале ANS программы "Salam, Azərbaycan" с учетом неуважительного отношения в передаче к установленным Конституцией Азербайджана правам и свободам граждан, ущемления чести и достоинства людей, грубого нарушения требований связанного со спонсорством законодательства и пр.