НСТР может приостановить трансляцию передач, грубо нарушающих нормы литературного языка

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) проводит расследования в связи с трансляцией рекламы, противоречащей национально-духовным ценностям.

Об этом Report сообщили в НСТР.

В сообщении также говорится, что в связи с этим поступают жалобы от зрителей.

Наряду с телевидением, в центре внимания структуры также находится вопрос соблюдения норм рекламы на радио.

"Основное беспокойство связано с речью ведущих на радио", - сообщили в НСТР.

Как сообщили в НСТР, согласно поправкам в закон "О теле- и радиовещании", трансляция передач, грубо нарушающих нормы литературного языка, может быть приостановлена.