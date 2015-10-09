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    НСТР может приостановить трансляцию передач, грубо нарушающих нормы литературного языка

    В совет поступили заявления от зрителей

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) проводит расследования в связи с трансляцией рекламы, противоречащей национально-духовным ценностям. 

    Об этом Report сообщили в НСТР. 

    В сообщении также говорится, что в связи с этим поступают жалобы от зрителей.

    Наряду с телевидением, в центре внимания структуры также находится вопрос соблюдения норм рекламы на радио. 

    "Основное беспокойство связано с речью ведущих на радио", - сообщили в НСТР. 

    Как сообщили в НСТР, согласно поправкам в закон "О теле- и радиовещании", трансляция передач, грубо нарушающих нормы литературного языка, может быть приостановлена.

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