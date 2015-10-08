НСТР: Миршахин Агаев лично попросил, чтобы вопрос наличия в эфире ANS TV порнографии не освещали в СМИ

"Нушираван Магеррамли говорил на основе имеющихся у него фактов касательно показа в эфире ANS TV порнографии"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Председатель Национального совета телерадиовещания (НСТР) Нушираван Магеррамли говорил на основе имеющихся у него фактов касательно показа в эфире ANS TV порнографии".

Об этом в заявлении Report отметил заведующий отделом НСТР Таваккюль Дадашев. По его словам, в свое время телеканал получил предупреждение по этому поводу: "Хотя сюжетная линия продемонстрированного на телеканале ночью 22 февраля 2013 года художественного фильма "Киллер Джо" не состояла сплошь из порно сцен, на протяжении картины не раз встречались откровенные эротические сцены с элементами порно. В фильме имели место эротические сцены между девушкой и киллером. Сюжетная линия фильма недопустима с морального аспекта. В картине показан образ жизни непорядочной семьи. Здесь имели место сцены аморальных отношений между матерью и сыном, отцом и сыном, братом и сестрой, отцом и дочерью, матерью и дочерью.

На основе указанных фактов НСТР сделал предупреждение ANS TV. Тогда Миршахин Агаев лично попросил, чтобы вопрос не освещали в СМИ.

В эфире ANS встречалось достаточное количество подобных фактов. Мы располагаем видеоматериалами всех передач, представленных телеканалами.

НСТР делает заявления на основании фактов. Все перечисленные мною негативы противоречат статье 32.0.9 закона "О телерадиовещании" (в передачах должны последовательно соблюдать защиту национально-духовных ценностей) и статье 2.9 "Специальных правил для программ, отражающих жестокость, эротику, а также незакодированных передач, которые могут нанести ущерб физическому, психологическому и нравственному развитию детей и несовершеннолетних" (в эфире запрещается употребление неприличных фраз с 07:00 до 23:00).

Если в ANS считают, что мы придерживаемся по отношению к указанному телеканалу предвзятой позиции, они могут поближе ознакомиться с результатами мониторинга, проведенного мониторинговым отделом НСТР".