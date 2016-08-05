​НСТР: Частота ANS TV останется свободной до передачи ее какому-либо вещателю

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "На частоте телеканала ANS TV на данный момент не транслируется ни один телеканал и сейчас частота свободна".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов.

По его словам, телеканал "Günəş" TV, который якобы транслировался на частоте ANS TV, является действующим в Губе детским телеканалом: "Günəş" TV - региональный телеканал и предоставленная ему лицензия может действовать только в регионе. Данный телеканал не имеет права транслироваться на частоте ANS".

Т.Мамедов заявил, что частота ANS TV останется свободной до тех пор, пока не будет передана какому-либо вещателю на конкурсной основе.

Отметим, что трансляция "Günəş TV" началась 1 апреля 2015 года в северном регионе Азербайджана и это исключительно детский телеканал.