Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) будет проводить мониторинги на телеканалах, функционирующих в регионах, а также на радиоканалах в стране в целях изучения положения в связи с использованием азербайджанского языка, сохранения литературного языка.

Об этом Report сообщил заместитель председателя НСТР Гафар Джабиев.

Он отметил, что мониторинг будет проводиться отдельно на телеканалах и радио.

Г.Джабиев также подчеркнул, что ни один из вещательных каналов не останется в стороне от мониторинга. По его словам, в будущем мониторинг будет проведен на каждом из вещательных каналов, финансируемых из государственного бюджета.

Заместитель председателя совета отметил, что телеканалы и ведущие, недовольные результатами прежних мониторингов, постепенно начали исправлять свою речь.