Национальный совет телерадиовещания: ANS играет с огнем

"Может восхваляющие армян, а теперь поддерживающие ANS российские деятели искусств пришли в восторг, услышав звучание на ANS ÇM армянских песен?"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ "Может восхваляющие армян, а теперь поддерживающие ANS российские деятели искусств пришли в восторг, услышав звучание на ANS ÇM армянских песен?"

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккуль Дадашев.

По его словам, на сайте Anspress.com размещена информация касательно "поддержки" группой российских деятелей искусств телеканала ANS: "Естественно, явно видно, что это все организовано. Однако, те, кто занимается этим, наверное понимают, что играют с огнем. Во-первых потому, что вмешательство во внутренние дела страны извне недопустимо. Известна также участь тех, кто поддерживает это как в Азербайджане, так и за рубежом. В список 6 российских деятелей искусств входят также Анна Шатилова, Владимир Машков, Эммануил Виторган".

Т.Дадашев отметил, что в большинстве своем люди искусства - свободные люди: "Это ясно. Известно, что 20% наших территорий находятся под армянской оккупацией. Среди местной общественности, естественно, есть определенная неприязнь к каждому, кто демонстрирует по отношению к Армении теплое отношение.

Именно поэтому мы, азербайджанцы, должны относиться к данному вопросу с особой чуткостью. В особенности телеканал ANS, выходящий под лозунгом "Предписано нам сражаться" ("döyüş alnımıza yazılıb").

Суть моих слов в том, что поддерживающая ANS Анна Шатилова разместила в youtube видеоролик под названием "Разговор с армянским акцентом", в котором восхваляет армянский коньяк. Это ставит под сомнение то, что этот человек объективно относится к происходящим в Азербайджане процессам".

По словам завотделом, по поводу подписавшегося под письмом Владимира Машкова армянские сайты распространили обширные материалы: "Армяне пишут, что он сыграл одну из главных ролей в фильме, связанном с землетрясением в Спитаке.

А Эммануил Виторган в размещенном в youtube видеоролике выступает по случаю юбилея армянского театра в Москве и, естественно, высказывает теплые слова в адрес армян и армянского театра. Правда, нельзя сказать, что перечисленные деятели российского искусства наши враги. Однако, в любом случае, азербайджанская общественность воспринимает это негативно. Следует учитывать, что может быть и обратная сторона шоу, в котором российские деятели искусств кого-то поддерживают".