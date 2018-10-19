НСТР аннулировал лицензию вещательной компании, другая компания получила лицензию

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в совете, на заседании был обсужден вопрос о соблюдении телерадиовещателями требований законодательства в сфере телерадиовещания.

В то же время было рассмотрено обращение ООО Caspium Group на получение лицензии для деятельности по обеспечению вещания зарубежных телерадиоканалов через спутник посредством закодированных установок, компании была предоставлена бессрочная лицензия. На заседании также было рассмотрено дисциплинарное производство по делу в отношении ООО Roberts Cafe, была аннулирована лицензия, выданная компании для деятельности по обеспечению вещания зарубежных телерадиоканалов через спутник посредством закодированных установок.