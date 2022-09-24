Новый глава СП: Будем бороться за высокие этические нормы в СМИ Азербайджана

"Информационное пространство стало шире. Вместе с новыми членами, избранными в правление Совета прессы, мы будем бороться ради очищения азербайджанских медиа".

Информационное пространство Азербайджана расширилось. Новое правление Совета прессы будет стремиться к поддерживанию высоких этических стандартов в СМИ страны.

Как передает Report, об этом новый председатель Совета прессы Рашад Меджид сказал журналистам.

"Мы будем призывать тех, чьи действия не соответствуют высоким этическим нормам СМИ, не пятнать имя журналиста. Совет прессы продолжить развитие хороших традиций. Совет прессы постарается сделать все, чтобы оправдать ожидания президента Ильхама Алие от азербайджанских журналистов", - заявил он.