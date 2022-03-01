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Новостной портал Media.az отмечает четырехлетие

Новостной портал Media.az отмечает четырехлетие Сегодня новостному порталу Media.az исполняется четыре года.
Медиа
1 марта 2022 г. 10:46
Новостной портал Media.az отмечает четырехлетие

Сегодня новостному порталу Media.az исполняется четыре года.

Как сообщает Report, сайт был запущен 1 марта 2018 года и за короткое время завоевал популярность у читателей.

Media.Az работает 24 часа в сутки, публикуя новости на русском языке.

Портал имеет широкую читательскую аудиторию, освещая самые важные события в стране и мире.

Кроме актуальных новостей, сайт публикует интервью, аналитические статьи, фото и видеорепортажи.

Благодаря четко выстроенной информационной политике и активной работе в ведущих социальных сетях, Media.az занял достойное место в медиапространстве Азербайджана.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет своих коллег из Media.az и желает им успехов в дальнейшей деятельности!

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Версия на азербайджанском языке Media.az xəbər portalı dörd yaşını qeyd edir

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