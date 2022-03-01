Новостной портал Media.az отмечает четырехлетие

Сегодня новостному порталу Media.az исполняется четыре года.
Как сообщает Report, сайт был запущен 1 марта 2018 года и за короткое время завоевал популярность у читателей.
Media.Az работает 24 часа в сутки, публикуя новости на русском языке.
Портал имеет широкую читательскую аудиторию, освещая самые важные события в стране и мире.
Кроме актуальных новостей, сайт публикует интервью, аналитические статьи, фото и видеорепортажи.
Благодаря четко выстроенной информационной политике и активной работе в ведущих социальных сетях, Media.az занял достойное место в медиапространстве Азербайджана.
Коллектив информационного агентства Report поздравляет своих коллег из Media.az и желает им успехов в дальнейшей деятельности!