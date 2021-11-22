В Медиа-школе Report вручены сертификаты выпускникам

15:54

В информационном агентстве Report завершена организованная в новом формате программа обучения 8-й группы Медиа-школы Report.

Вручены сертификаты 7 журналистам, которые в рамках программы обучались азам подготовки новостей, интервью, репортажей, видеосюжетов, фоторепортажей, проведения расследований, секретам профессии журналиста, подключались к мониторингам и опросам.

Директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече с выпускниками Медиа-школы Report отметил полезность данного учебного процесса:

"Надеюсь, что за это время, хоть и немного, вы смогли узнать секреты профессии журналиста. Мы видим, что выпускники Медиа-школы Report работают в самых разных СМИ страны. Через несколько лет, вероятно, вы сможете прийти на встречу с новыми участниками Медиа-школы в качестве опытных журналистов”.

Глава Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу заявил, что добиться успешного результата не так-то просто:

“Спрос на более интенсивное воздействие на международный информационный рынок в настоящее время значительно повысил интерес к иностранным языкам. В этой группе мы впервые организовали обучение на русском языке и довольны результатом. Гостями Медиа-школы стали исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня“ Кирилл Вышинский, специальный фотокорреспондент из России Михаил Воскресенский, генеральный директор информационного агентства ”Интерфакс-Азербайджан“ Анар Азизов, главный редактор журнала ”Регион плюс“ Намиг Маилов, ведущий программы AzTV ”Telesəhər“ Тофиг Гасансой, цифровой маркетолог Гюнай Джафарли, руководитель русской редакции Report Кямаля Мустафаева".

Исмаил Рафигоглу подчеркнул, что было еще несколько интересных мероприятий:

"Ведущий Джавид Османов провел мастер-класс по основам репортерства, а фотограф Джалил Рзаев - по фотографии. Была организована очень интересная встреча с народным писателем Азербайджана Натигом Расулзаде. Несмотря на то, что народный писатель давно не встречался с такой маленькой аудиторией, он сказал, что рад знакомству выпускников Медиа-школы с его творчеством, его произведениями”.

Медиа-школа Report начала свою деятельность в июне 2018 года. Целью Медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, доведение до молодых журналистов современных тенденций мировой прессы, раскрытие потенциала людей, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, обеспечение повышения практических знаний и навыков по профессии. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей. Эти молодые люди работают в различных медиа-структурах страны.