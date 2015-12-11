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    ​Нормы литературного языка на телеканалах в основном нарушаются в передачах развлекательного характера

    У большинства телеведущих обнаружены речевые дефекты

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Нормы литературного языка на азербайджанских телеканалах в основном нарушаются в передачах развлекательного характера.

    Как сообщает Report, об этом стало известно в результате мониторингов, проведенных Национальным советом телерадиовещания совместно с Институтом языкознания НАНА.

    Результаты мониторинга, проведенного с целью определения уровня соблюдения информационными и развлекательными передачами языковых норм, показали, что 161 из 565 фактов зарегистрированы в информационных передачах, а 404 - в передачах неинформационного характера, что соответственно составляет 28 и 72% фактов.

    В ходе мониторинга у большинства телеведущих обнаружены речевые дефекты.  

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