​Нормы литературного языка на телеканалах в основном нарушаются в передачах развлекательного характера

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Нормы литературного языка на азербайджанских телеканалах в основном нарушаются в передачах развлекательного характера.

Как сообщает Report, об этом стало известно в результате мониторингов, проведенных Национальным советом телерадиовещания совместно с Институтом языкознания НАНА.

Результаты мониторинга, проведенного с целью определения уровня соблюдения информационными и развлекательными передачами языковых норм, показали, что 161 из 565 фактов зарегистрированы в информационных передачах, а 404 - в передачах неинформационного характера, что соответственно составляет 28 и 72% фактов.

В ходе мониторинга у большинства телеведущих обнаружены речевые дефекты.