Названы условия для включения в реестр новых субъектов медиа в Азербайджане

"Печатные и онлайн СМИ за неделю до начала работы должны подать обращение для их включения в медиа-реестр".

"Печатные и онлайн СМИ за неделю до начала работы должны подать обращение для их включения в медиа-реестр".

Об этом в интервью Report сказал руководитель службы медиа-реестра Агентства по развитию СМИ (MEDİA) Джахангир Гасанли.

По его словам, это предусмотрено статьями 62.2 и 62.3 закона Азербайджана "О медиа".

"В дальнейшем их обращения будут рассмотрены в порядке и сроки, предусмотренные законодательством, и по итогам им будет предоставлена ​​соответствующая информация. Согласно статье 78.3 закона, субъекты печатных и онлайн СМИ, функционировавшие до вступления в силу настоящего закона, в течение 6 месяцев с даты формирования медиа-реестра должны обратиться в Агентство. Таким образом, у действующих в настоящее время медиа-субъектов будет полгода для подачи заявки в связи с внесением в реестр", - подчеркнул Дж. Гасанли.

Он напомнил, что субъекты аудиовизуальных СМИ должны получить лицензию Аудиовизуального совета Азербайджана, чтобы начать свою деятельность.

"Согласно закону, внесение информации о таких СМИ в реестр возложено на вышеуказанный Совет. Таким образом, Агентство по развитию СМИ включит этих субъектов в реестр и выдаст им профильный сертификат после соответствующего обращения Аудиовизуального совета", - заключил Джахангир Гасанли.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.